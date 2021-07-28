Video Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal transferi hakkında flaş açıklama | Video

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal transferi hakkında flaş açıklama | Video

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal transferi hakkında flaş açıklama | Video
28.07.2021 | 15:53

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Rachid Ghezzal'ın Galatasaray'a transferi hakkında "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz. Ghezzal'ın son sözleşmesi olacağı için yüklü bir sözleşme istedi. Hocamızla da konuştuk. Bu yükün altına girmeme kararı aldık. Hocamız da bu kararı saygıyla karşıladı." açıklamasında bulundu.

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