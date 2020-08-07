Video Spor Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'dan flaş açıklamalar "Ben Galatasaraylıyım ve..." | Video

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'dan flaş açıklamalar "Ben Galatasaraylıyım ve..." | Video

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'dan flaş açıklamalar
07.08.2020 | 07:48

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Galatasaray'ın yeni transferi yıldız futbolcu Arda Turan, "Bugün Galatasaray bunu gösterdi ki Galatasaray evlatlarına her zaman sahip çıkar. Ne olursa olsun. Aslında işin özü çok basit... Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray’ı seviyorum" dedi.

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Galatasaray, yıldız futbolcu Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, bu transfer için sosyal medya hesabından da özel bir video paylaştı. Videoda Arda'nın açıklamalarının yanı sıra bu sezon giyeceği 66 numaralı forması ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nden görüntüler ile sarı-kırmızılılarda eski döneminden görüntüler yer aldı.


Açıklamasında mutlu olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Hayatımdaki bütün yaşadığım gerçek sevinçleri tekrar hatırladım. Galatasaray forması ile ilgili çok hayaller kurdum. Bordeaux maçı çok kez karşıma çıktı. Bir, ikisinde iyi oluyor ama üçten dörtten sonra insanın sinirleri bozuluyor, özlüyorsun çünkü. Oğullarım beni Galatasaray forması ile görsün çok istedim. Düşünsenize çocukluk hayaliniz... Top topluyorsunuz. Milli Takım'da her branşında forma giyiyorsunuz. Son kaptanlığını yapıyorsunuz. Daha bir sürü hikaye. Şimdi de kalbim tekrardan parçalı için güp güp atıyor. Ama sonuç olarak yine yuvamdayım. Evime geldim. Bugün Galatasaray bunu gösterdi ki Galatasaray evlatlarına her zaman sahip çıkar. Ne olursa olsun. Aslında işin özü çok basit... Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ı seviyorum" diye konuştu.

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