Video Spor Galatasaray'da indirim krizi! Sadece 2 futbolcu...

Galatasaray'da indirim krizi! Sadece 2 futbolcu...

Galatasaray'da indirim krizi! Sadece 2 futbolcu...
25.04.2020 | 14:45
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Corona virüsünden dolayı ekonomik olarak zor günler yaşayan Galatasaray, oyuncularıyla yaptığı maaş indirimi görüşmelerinden şimdiye kadar beklediği dönüşü alamadı. Başkan Mustafa Cengiz, futbolculardan yüzde 30'luk indirim istediklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiye kadar yapılan görüşmelerden sadece kaptan Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera'dan olumlu yanıt geldi.

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