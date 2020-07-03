Galatasaray'dan transfer harekatı

Galatasaray transferde somut adımlar atmaya başladı. Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya varan sarı kırmızılılar sağ bek transferi için de mutlu sona çok yakın. Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray tecrübeli oyuncunun yerini Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Norveçli oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.