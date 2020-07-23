Hasan Çavuşoğlu'ndan Welinton açıklaması!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundU. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Welinton ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu "Welinton konusunda netleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.