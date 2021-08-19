Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu
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04:49
Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu 19.08.2021 | 23:02
01:01
Roma Shomurodov'un golüyle ikiyi buldu 19.08.2021 | 22:18
01:22
Trabzonspor Cornelius'un golüyle beraberliği yakaladı! 19.08.2021 | 21:57
01:05
Trabzonspor 0-1 Roma 19.08.2021 | 21:54
03:13
Abdullah Avcı'dan Mourinho'ya övgü! "Özel bir insan" 19.08.2021 | 20:18
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Michy Batshuayi'den Sergen Yalçın sözleri! 19.08.2021 | 18:56
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Vitor Pereira'dan transfer sözleri! O bölgeyi işaret etti 19.08.2021 | 01:37
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Fenerbahçeli Ozan Tufan Watford'da 19.08.2021 | 01:33
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Benfica Başkanı Rui Costa A Spor'a konuştu! Gedson G.Saray'a gidecek mi? 19.08.2021 | 01:31
03:34
Marcao'nun yerine transfer yapılacak mı? Fatih Terim açıkladı 19.08.2021 | 01:24
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.