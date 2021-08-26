Kopenhag Sivasspor maçı canlı yayını: UEFA Konferans Ligi Kopenhag – Sivasspor maç saati ve şifresiz yayın kanalı | Video

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Sivasspor galibiyet için sahaya çıkıyor. Sivasspor Kopenhag maçı Türkiye'de televizyon ekranlarından canlı yayın ile takip edilebilecek. Maça kısa bir süre kala Sivasspor taraftarları ve temsilcimizi izlemek isteyen futbolseverer, "Kopenhag Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak" sorusuna yanıt arıyor. İlk 11'lerin belli olduğu Kopenhag Sivasspor maçı hakkında bilgiler ve şifresiz canlı izleme seçeneği haberimizde yer alıyor.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Kopenhag'a konuk olacak. Parken Stadyumu'ndaki mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma, 20.00'de oynanacak.

KOPENHAG SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Biel, Falk, Daramy, Wind.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Gradel, James.

Canlı yayın ekranı: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/