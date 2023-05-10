Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın babası tribünden atıldı! | Video
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, Real Madrid taraftarına yemek fırlatıp hakaret ettiği gerekçesiyle Santiago Bernabeu'daki locadan çıkarıldı.
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