Video Spor Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın babası tribünden atıldı! | Video
Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın babası tribünden atıldı! | Video

Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın babası tribünden atıldı! | Video

10.05.2023 | 10:25

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, Real Madrid taraftarına yemek fırlatıp hakaret ettiği gerekçesiyle Santiago Bernabeu'daki locadan çıkarıldı.

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