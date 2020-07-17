Video Spor Ricardo Quaresma flaş Trabzonspor itirafı!

Ricardo Quaresma flaş Trabzonspor itirafı!

Ricardo Quaresma flaş Trabzonspor itirafı!
17.07.2020 | 14:55

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Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, A Spor'un sorularını yanıtladı. Deneyimli yıldız Süper Lig yarışına değinirken, "Başından beri Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

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