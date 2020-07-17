Ricardo Quaresma flaş Trabzonspor itirafı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:16
Ricardo Quaresma flaş Trabzonspor itirafı! 17.07.2020 | 14:55
00:14
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan antrenmanda Zeki Çelik'e şık çalım 17.07.2020 | 13:36
07:12
Fenerbahçe antrenmanında gerginlik 17.07.2020 | 12:22
02:03
İşte Uğurcan Çakır'a biçilen bedel 16.07.2020 | 23:55
00:30
Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya flaş eleştiri! 16.07.2020 | 22:24
00:41
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e büyük övgü! "Bu ülkenin..." 16.07.2020 | 22:03
00:57
Galatasaray'da ayrılacak isimler açıklandı! 16.07.2020 | 19:04
01:58
CAS Trabzonspor'la ilgili kararını 2 hafta sonra verecek 16.07.2020 | 17:48
06:19
Yılmaz Vural: Ömrümüz play-off oynamakla geçiyor 16.07.2020 | 16:49
01:52
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi 15.07.2020 | 19:29
05:46
Ümit Orhan: Pandemi döneminde sözleşme fesihleri artabilir 15.07.2020 | 18:59
00:56
Emre Belözoğlu iki milli yıldızla görüştü 15.07.2020 | 18:31
03:06
Fenerbahçe'den Michail Antonio atağı 15.07.2020 | 17:37
01:22
Trabzonspor 12 maçta skoru koruyamadı 15.07.2020 | 17:06
01:40
Trabzonspor'un 16 maçlık serisi Denizli'de son buldu 15.07.2020 | 17:05
01:00
Lemina ile şartlı anlaşma 15.07.2020 | 17:03
01:07
Brezilyalı Maicon'dan Galatasaray'a kötü haber 15.07.2020 | 17:02
00:55
Beşiktaş Doğukan İnci için teklifini yaptı 15.07.2020 | 16:55
00:59
Beşiktaş yükselişini sürdürdü 15.07.2020 | 16:54
01:56
Fenerbahçe'den kötü istatistik! Gol yeme rekoru kapıda 15.07.2020 | 16:51
Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, A Spor'un sorularını yanıtladı. Deneyimli yıldız Süper Lig yarışına değinirken, "Başından beri Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum" ifadelerini kullandı.