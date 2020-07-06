Ricardo Quaresma'dan inanılmaz gol! | İZLEYİN
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Kasımpaşa forması giyen Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, antrenman esnasında ilginç bir deneme yaptı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Portekizli futbolcunun attığı gol izleyenleri mest etti. İşte o görüntüler...