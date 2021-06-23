Sergen Yalçın'ın imza süreci neden uzadı? Beşiktaş Yönetimi...

Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasındaki sözleşme görüşmeleri 35 gün sürdü. Bu süreç sonunda Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın görüştü ve imzalar atıldı. Sergen Yalçın ile yönetim arasında yaşanan bu süreç A Spor'da değerlendirildi.