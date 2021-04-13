SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Son dakika Beşiktaş haberleri... Erzurumspor deplasmanında yaşadığı talihsiz bir pozisyon sonrası dizinden sakatlanan Cenk Tosun maçın ardından takım uçağıyla İstanbul'a getirildi ve ameliyat oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bugün hastane çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.