SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:31
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 13.04.2021 | 13:46
03:13
01:21
00:52
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor 12.04.2021 | 15:52
01:20
Son dakika: Galatasaray için çarpıcı sözler! "Şampiyonluğa havlu attı" 12.04.2021 | 13:46
01:58
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler 11.04.2021 | 23:03
05:20
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı! 11.04.2021 | 21:20
04:46
01:02
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda | Video 11.04.2021 | 16:48
01:17
Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! 11.04.2021 | 14:27
00:57
Fenerbahçe haberleri: Luiz Gustavo Gaziantep FK maçında yedek mi olacak? 11.04.2021 | 13:19
01:03
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: "Fatih Terim bırakmalı" 10.04.2021 | 22:21
02:12
00:45
14:15
06:08
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe doğru yönetilmiyor 07.04.2021 | 15:45
00:52
01:33
Galatasaray'da kimlerle yollar ayrılacak? Canlı yayında açıkladı 06.04.2021 | 15:58
00:55
Mehmet Özcan: Fenerbahçe 9'da 9 yaparsa şampiyon olur 06.04.2021 | 15:54
00:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kovid-19'a yakalandı 06.04.2021 | 15:51
Son dakika Beşiktaş haberleri... Erzurumspor deplasmanında yaşadığı talihsiz bir pozisyon sonrası dizinden sakatlanan Cenk Tosun maçın ardından takım uçağıyla İstanbul'a getirildi ve ameliyat oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bugün hastane çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.