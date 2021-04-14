Video Spor Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar "Eğer forvetseniz..." | Video

Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar "Eğer forvetseniz..." | Video

Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar
14.04.2021 | 14:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 00:23
PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 14.04.2021 | 15:06
Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar Eğer forvetseniz... | Video 03:14
Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar "Eğer forvetseniz..." | Video 14.04.2021 | 14:12
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 10:25
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 14.04.2021 | 14:07
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 01:11
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 14.04.2021 | 14:04
Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video 14:18
Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video 14.04.2021 | 09:31
Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı 02:15
Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı 13.04.2021 | 23:43
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 01:25
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 13.04.2021 | 14:27
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 05:31
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 13.04.2021 | 13:46
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesi kale önünde dua eden Hamza Yıldırım'dan açıklama Büyü değil... 03:13
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesi kale önünde dua eden Hamza Yıldırım'dan açıklama "Büyü değil..." 13.04.2021 | 09:56
Canlı yayında flaş sözler! 'Galatasaray'da büyük sıkıntılar var futbolcular reaksiyon gösteremiyor...' 01:21
Canlı yayında flaş sözler! 'Galatasaray'da büyük sıkıntılar var futbolcular reaksiyon gösteremiyor...' 13.04.2021 | 10:00
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor 00:52
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor 12.04.2021 | 15:52
Son dakika: Galatasaray için çarpıcı sözler! Şampiyonluğa havlu attı 01:20
Son dakika: Galatasaray için çarpıcı sözler! "Şampiyonluğa havlu attı" 12.04.2021 | 13:46
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler 01:58
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler 11.04.2021 | 23:03
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı! 05:20
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı! 11.04.2021 | 21:20
Cenk Tosun'un diz kapağı çıktı. Doktorlar soyunma odasında diz kapağını yerine yerleştirdi ve buz tedavisi yapıldı. 04:46
Cenk Tosun'un diz kapağı çıktı. Doktorlar soyunma odasında diz kapağını yerine yerleştirdi ve buz tedavisi yapıldı. 11.04.2021 | 21:05
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda | Video 01:02
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda | Video 11.04.2021 | 16:48
Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! 01:17
Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! 11.04.2021 | 14:27
Fenerbahçe haberleri: Luiz Gustavo Gaziantep FK maçında yedek mi olacak? 00:57
Fenerbahçe haberleri: Luiz Gustavo Gaziantep FK maçında yedek mi olacak? 11.04.2021 | 13:19
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: Fatih Terim bırakmalı 01:03
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: "Fatih Terim bırakmalı" 10.04.2021 | 22:21
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Net penaltımız verilmedi 02:12
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Net penaltımız verilmedi 08.04.2021 | 22:54

Ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 15 gol atan Diouf, performansı ve istikrarıyla dikkati çekiyor. Fileleri 18 kez havalandırarak gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan takım arkadaşı Aaron Boupendza'nın ardından Hatayspor'a en fazla katkıyı yapan Diouf, AA muhabirine, Süper Lig'de ilk sezonları olması rağmen iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mame Diouf, golleriyle takıma katkı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sezon başında kendilerine bir hedef koyduklarını aktaran Senegalli forvet, "Takım olarak hırslı olduğumuz ve kazanmayı daha fazla istediğimiz zaman hedeflerin ne kadar büyüyeceğini gördük. Birlikte oynamak, takım olmak, aynı takım için mücadele ettiğimizi öğrenmek bizlere başarıyı getirdi. Bu bir yarışma, dışarıda kalan oynamak, sahada olan formasını vermemek istiyor. Bu yüzden ben en iyisini yapmaya çalışıyorum, dışarıdan gelen arkadaşım da sahaya girdiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." diye konuştu. Diouf, herkesin takımın başarısı için yarıştığını, bunun da kişisel performansları arttırdığını ifade etti.

"FORVETSENİZ, SİZDEN BEKLENEN TABİİ Kİ GOL VE SKORDUR"
Futbolun, takım oyunu olduğunu dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, şu değerlendirmede bulundu: "Futbol oynuyorsanız ve forvetseniz, sizden beklenen tabii ki gol ve skordur. Ben de takıma bu şekilde yardım edebildiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabi bildiğiniz gibi futbol bir takım oyunu, takım kazanırsa mutlu oluyorsunuz ve takımın kazanmasına yardım ediyorsanız siz de mutlu oluyorsunuz. Ben hep buna konsantre oldum ve takımın daha iyi olmasına vesile olmaya çalıştım. Kazanırsak takım olarak mutlu oluyoruz, kaybedersek de takım olarak mutsuz oluyoruz. Ben de takımın bir parçasıyım, birlikte kazanıp birlikte mutlu olmaya çalışıyorum." Mame Diouf, Hatay'da çok mutlu olduğunu ve insanların kendisini çok iyi karşıladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Fırsat buldukça Hatay'ı geziyorum. Her gittiğimiz yerde insanlar bir şeyler ikram etmek istiyor, çok cana yakınlar. Bu da beni mutlu ediyor. Künefeden uzak durmaya çalışıyorum. Onun etrafında olmak güzel ama onu yememek ayrı bir zorluk. İnsanlar Hatay'a gelmeli, burası yaşanabilir bir yer, güvenli bir bölge ve gerçekten yemekleri de çok lezzetli."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA