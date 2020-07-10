Video Spor Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı

Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı

Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı
10.07.2020 | 23:36

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Antalyaspor karşısında 2 puan bırakan Trabzonspor, son 3 iç saha maçından beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşadı. Bordo-mavililer, öne geçtiği 11 maçta 24 puan kaybetti.

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