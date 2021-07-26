Trabzonspor'un yeni transferleri Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita neler kattı?

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un yeni transferleri hakkındaki ilk izlenimlerini açıkladı. Transfer dönemimin şu ana kadar en dikkat çeken takımı olan bordo mavililerde yeni transferler Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita hakkında değerlendirmelerde bulundu.