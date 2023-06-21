UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu aratılıyor. Ülkemizden sadece Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemelerine kalabildi. Gruplara kalmak için ikinci tur, üçüncü tur ve play off mücadelelerini geçmesi gerekiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri araştırılırken, ikinci tur maçları 25 – 26 Temmuz ile 1 – 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Saat 13:00'te başlayacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimini CANLI olarak www.exxen.com.tr ve www.uefa.com adresinden izleyebilirsiniz.
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