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01:05:26
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Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm 03.05.2020 | 13:55
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Ümit Özat'tan harika türkü performansı 03.05.2020 | 13:55
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Dever Orgill: Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum 03.05.2020 | 00:32
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Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması 02.05.2020 | 17:27
04:08
Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı 02.05.2020 | 17:27
10:06
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 02.05.2020 | 17:18
15:18
00:44
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020 | 15:34
01:10
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 02.05.2020 | 15:33
10:04
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 02.05.2020 | 15:32
01:21
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 02.05.2020 | 15:31
01:16
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 02.05.2020 | 15:29
01:51
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020 | 15:27
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Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 02.05.2020 | 15:26
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TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı 02.05.2020 | 15:25
Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği performansla adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıran ve şu anda Bosna Hersek'in Celik Zenica takımını çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, fotomac.com.tr'nin konuğu oldu. Instagram hesabındaki canlı yayına katılan 43 yaşındaki teknik adam, söylediği türküyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.