Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da 03.06.2021 | 01:16
01:33
10 yaşındaki ‘Kayserili Messi’ çalımlarıyla hayran bırakıyor | Video 02.06.2021 | 14:26
00:47
00:49
Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi İstanbul'da görüşecek 01.06.2021 | 13:43
05:58
Servet Çetin: "Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeli" | Video 01.06.2021 | 10:54
01:25
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! 01.06.2021 | 09:18
08:16
THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'a döndü! 31.05.2021 | 16:47
02:15
02:43
01:03
Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi istiyor 31.05.2021 | 11:12
01:15
Galatasaray'da kiralık olan Halil, Gedson ve Onyekuru ne olacak? 31.05.2021 | 09:39
12:47
Barcelona-Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman'dan açıklamalar! 31.05.2021 | 09:37
04:55
02:21
02:51
Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonu olduğu anlar! 31.05.2021 | 00:17
02:46
02:46
04:21
Kadın motorcular pistte nefes kesti | Video 30.05.2021 | 14:50
05:11
Murat Didin: Euroleague finalinde favori Anadolu Efes 30.05.2021 | 14:43
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Valentin Rosier'in menajerinin İstanbul'a geldiğini aktardı. Siyah beyazlı yönetim, Fransız futbolcu için Sporting’e teklif yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Beşiktaşlı idarecilerin Rosier'in alacağı ücrette de artışa gitmesi bekleniyor.