Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Valentin Rosier'in menajerinin İstanbul'a geldiğini aktardı. Siyah beyazlı yönetim, Fransız futbolcu için Sporting’e teklif yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Beşiktaşlı idarecilerin Rosier'in alacağı ücrette de artışa gitmesi bekleniyor.