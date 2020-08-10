Yılmaz Vural flaş açıklama

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisaraspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, Süper Lig'de yeni sezonda takımların başında genç hocaların yer almasıyla ilgili "Bu durum futbolumuz için sevindirici haber." dedi.