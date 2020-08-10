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Yılmaz Vural flaş açıklama

Yılmaz Vural flaş açıklama
10.08.2020 | 20:38

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Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisaraspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, Süper Lig'de yeni sezonda takımların başında genç hocaların yer almasıyla ilgili "Bu durum futbolumuz için sevindirici haber." dedi.

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