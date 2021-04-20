Video Türkiye NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı | Video

NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı | Video

NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı | Video
20.04.2021 | 15:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı | Video 01:18
NATO Tatbikatı'na katılacak birlikler eğitime başladı | Video 20.04.2021 | 15:40
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki Alayınız işin içindesiniz 02:51
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki "Alayınız işin içindesiniz" 20.04.2021 | 11:20
Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu kamerada! Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin olduğu 106 gözaltı 00:55
Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu kamerada! Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin olduğu 106 gözaltı 20.04.2021 | 09:35
Hatay'da Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri 02:14
Hatay'da Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri 20.04.2021 | 08:23
Hava Durumu 20-04-2021 01:30
Hava Durumu 20-04-2021 20.04.2021 | 08:00
AK Partililere CHP'li Kesici'nin açıklamaları soruldu... AK Parti'den 128 milyar dolar açıklaması 02:45
AK Partililere CHP'li Kesici'nin açıklamaları soruldu... AK Parti'den "128 milyar dolar" açıklaması 19.04.2021 | 21:01
İngiltere Kraliçesi'nin ölen kocasının Yunan babası türbeyi çizmeleri ile çiğneyip hatıra fotoğrafı çektirmiş! 04:05
İngiltere Kraliçesi'nin ölen kocasının Yunan babası türbeyi çizmeleri ile çiğneyip hatıra fotoğrafı çektirmiş! 19.04.2021 | 14:58
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı 01:04
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı 19.04.2021 | 13:05
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı! Hangi konular görüşülecek? 02:14
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı! Hangi konular görüşülecek? 19.04.2021 | 11:51
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 04:44
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 19.04.2021 | 10:40
Eskişehirli aile her gün şehit olan oğullarının kokusuyla uyanıyorlar 07:20
Eskişehirli aile her gün şehit olan oğullarının kokusuyla uyanıyorlar 19.04.2021 | 10:15
Hava Durumu 19-04-2021 01:30
Hava Durumu 19-04-2021 19.04.2021 | 08:00
Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı? 01:59
Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı? 18.04.2021 | 23:48
Çini sanatçısının 200 eserini çaldı 00:15
Çini sanatçısının 200 eserini çaldı 18.04.2021 | 23:35
CHP’nin ‘128 milyar’ dolar iddiası ve gerçekler! 11:19
CHP’nin ‘128 milyar’ dolar iddiası ve gerçekler! 18.04.2021 | 22:04
AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' provokasyonuna tepki 07:03
AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' provokasyonuna tepki 18.04.2021 | 21:57
Başkan Erdoğan'ı eleştiren CHP’li belediyenin patates dağıttığı görüntüler ortaya çıktı 00:11
Başkan Erdoğan'ı eleştiren CHP’li belediyenin patates dağıttığı görüntüler ortaya çıktı 18.04.2021 | 21:33
Hava Durumu 18-04-2021 01:30
Hava Durumu 18-04-2021 18.04.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar 17.04.2021 | 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 28'inci yılı nedeniyle kabri başında düzenlenen törene katıldı 02:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 28'inci yılı nedeniyle kabri başında düzenlenen törene katıldı 17.04.2021 | 14:15

NATO tarafından Romanya’da düzenlenecek olan Steadfast defender 2021 tatbikatına katılacak olan askeri birlikler eğitimlerine başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çorlu'da kurulan bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev alan ve Romanya'da düzenlenecek olan alarm ve yığınaklama tatbikatına katılacak askeri personel konvoyda araç kullanma eğitimine başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Kırklareli'nin Babaeski ilçeleri arasında E-80 Otoyolu kullanılarak yapılacak olan eğitime katılan askeri birlikler 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan konvoy halinde çıkış yaptılar.

66.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli sürücüler ile araç komutanlarına yönelik olarak düzenlenen konvoyda araç kullanma eğitimine ilk gün 66 araç katıldığı ikinci gün de devam edecek eğitimlerin 97 araçla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından askeri birliklerin Romanya'da yapılacak olan Steadfast defender 2021 tatbikatına katılmak üzere yola çıkacakları kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA