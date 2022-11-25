Video Türkiye Pakistan için üretilen PN MİLGEM projesinin 3. gemisi denize indiriliyor! | Video
Pakistan için üretilen PN MİLGEM projesinin 3. gemisi denize indiriliyor! | Video

Pakistan için üretilen PN MİLGEM projesinin 3. gemisi denize indiriliyor! | Video

25.11.2022 | 14:55

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Pakistan için üretilen PN MİLGEM projesinin 3. gemisi denize indiriliyor! | Video 01:23
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Türkiye’nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ihracatı projesinde 3. gemi denize indiriliyor. Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan ASFAT bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edeceği üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar’ı tam zamanında denize indiriyor. PN MİLGEM Projesi Üçüncü Gemi Denize İniş Töreni 25 Kasım 2022 tarihinde saat 15:00’te İstanbul Tersane Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkenin üst düzey protokolü katılım sağlayacak.

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