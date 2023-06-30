Video Türkiye Türk Kara Kuvvetleri'nin 2232. kuruluş yıl dönümü! MSB'den gururlandıran video
Türk Kara Kuvvetleri'nin 2232. kuruluş yıl dönümü! MSB'den gururlandıran video

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2232. kuruluş yıl dönümü! MSB'den gururlandıran video

30.06.2023 | 10:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Önce Vatan" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

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