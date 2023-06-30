Türk Kara Kuvvetleri'nin 2232. kuruluş yıl dönümü! MSB'den gururlandıran video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Önce Vatan" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.
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