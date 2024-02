15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 12.02.2024 | 10:05 Gaziantep'te, benzer yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, fiziki ve teknik takibi sonucunda İslahiye ilçesinde bir vatandaşı icra dosyasında adının geçtiği ve sorgulama yapabileceği bahanesiyle 7 bin 240 TL dolandıran B.Ö. isimli şahıs ile Şahinbey ilçesinde bir vatandaşı araç satma vaadiyle 500 TL dolandıran İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B.'nin aynı yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan B.Ö. ve İ.H.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A.Y. ve A.C.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.