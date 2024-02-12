15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video
Gaziantep'te, benzer yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan B.Ö. ve İ.H.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A.Y. ve A.C.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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