Video Yaşam 15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video
15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video

15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video

12.02.2024 | 10:05

Gaziantep'te, benzer yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, fiziki ve teknik takibi sonucunda İslahiye ilçesinde bir vatandaşı icra dosyasında adının geçtiği ve sorgulama yapabileceği bahanesiyle 7 bin 240 TL dolandıran B.Ö. isimli şahıs ile Şahinbey ilçesinde bir vatandaşı araç satma vaadiyle 500 TL dolandıran İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda İ.H.Ş., M.A.Y., A.C.B.'nin aynı yöntemlerle 15 farklı vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan B.Ö. ve İ.H.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A.Y. ve A.C.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü! Ankara’da özel törenle karşılandı... | Video 12:09
Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü! Ankara’da özel törenle karşılandı... | Video 12.02.2024 | 10:58
Fatih’te 3 katlı binadan yükselen alevler başka binaya sıçradı: 1 yaralı | Video 03:14
Fatih'te 3 katlı binadan yükselen alevler başka binaya sıçradı: 1 yaralı | Video 12.02.2024 | 10:28
Trafikte yaşanan dehşet anları kamerada: Senin kemiklerini kırar eline veririm | Video 01:00
Trafikte yaşanan dehşet anları kamerada: "Senin kemiklerini kırar eline veririm" | Video 12.02.2024 | 10:29
Hazar Gölü sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı | Video 02:54
Hazar Gölü sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı | Video 12.02.2024 | 10:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 06:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 12.02.2024 | 10:31
Başakşehir’de park kavgası kamerada: Komşusunun kafasına süs lambasıyla böyle vurdu | Video 00:20
Başakşehir’de park kavgası kamerada: Komşusunun kafasına süs lambasıyla böyle vurdu | Video 12.02.2024 | 10:20
Tırın hafif ticari araca çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 01:47
Tırın hafif ticari araca çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 12.02.2024 | 10:16
15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:15
15 vatandaşı toplam 53 bin 850 TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 12.02.2024 | 10:05
Balıkesir’de döner kavşağa hızlı giren otobüs devrildi: 1 ölü, 1’i ağır 20 yaralı | Video 01:13
Balıkesir’de döner kavşağa hızlı giren otobüs devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 20 yaralı | Video 12.02.2024 | 10:02
Avcılar’da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 03:23
Avcılar’da iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 12.02.2024 | 08:31
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı | Video 01:01
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı | Video 12.02.2024 | 08:31
İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 00:50
İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 12.02.2024 | 08:30
Çoklu organ yetmezliği olan bebek, uçak ambulansla İzmir’e sevk edildi | Video 00:54
Çoklu organ yetmezliği olan bebek, uçak ambulansla İzmir’e sevk edildi | Video 12.02.2024 | 08:30
74 ilde silah kaçakçılarına operasyon... 821 tabanca ele geçirildi! 00:25
74 ilde silah kaçakçılarına operasyon... 821 tabanca ele geçirildi! 12.02.2024 | 09:24
Milyoner’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara sert tepki! 09:05
Milyoner’de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara sert tepki! 12.02.2024 | 00:00
Otobüste taşkınlık yapan alkollü vatandaşa yolcular böyle müdahale etti 00:41
Otobüste taşkınlık yapan alkollü vatandaşa yolcular böyle müdahale etti 11.02.2024 | 23:28
Develer güreşti, izleyenler kavgaya tutuştu 11:32
Develer güreşti, izleyenler kavgaya tutuştu 11.02.2024 | 22:52
Batman’da faciadan dönüldü: Özçekim uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı 02:55
Batman'da faciadan dönüldü: Özçekim uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı 11.02.2024 | 22:52
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince… 10:25
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince… 11.02.2024 | 21:22
İzmir’de taksiciye yumruklu saldırı kamerada: Aracına aldığı kadın yüzünden darbedildi | Video 06:12
İzmir'de taksiciye yumruklu saldırı kamerada: Aracına aldığı kadın yüzünden darbedildi | Video 11.02.2024 | 16:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA