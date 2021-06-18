Video Yaşam 1.65 tonluk kurbanlık görenleri şaşırtıyor | Video

1.65 tonluk kurbanlık görenleri şaşırtıyor | Video

1.65 tonluk kurbanlık görenleri şaşırtıyor | Video
18.06.2021 | 10:06

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Çorum'da bir çiftlikte yetiştirilen ve 1.65 ton ağırlığındaki “Buğra” adı verilen kurbanlık, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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Kurban Bayramı'na az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı. Çorum'da bir çiftlikte yetiştirilen ve 1.65 ton ağırlığına ulaşan ve "Buğra" adı verilen dev kurbanlık, görenleri de adeta kendisine hayran bırakıyor. 3.5 yaşındaki kurbanlığa hem çiftlik sahibi hem de çalışanları özel olarak ilgilenerek bakımını yapıyor.

İşletme sahiplerinden Okan Bek, kurbanlığın simental ırkı ve 3.5 yaşında olduğunu belirterek, "Çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Bizim de ilgimizi çeken ciddi bir gelişme gösteren hayvandı" dedi.

Ziraat mühendisi olduğunu dile getiren Bek, "Çiftliğimizde kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Özel yemlerle ve özel formüllerle belediğimiz bu hayvan şu anda bin 650 kilo. Kurbanlığımızı Çorumlu bir iş adamımıza sattık. Özel bir yapısı ve ciddi gelişmesi var. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun" ifadelerini kullandı.

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