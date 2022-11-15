Video Yaşam 2 milyonluk Forex vurgunu operasyonu: 17 gözaltı | Video
2 milyonluk Forex vurgunu operasyonu: 17 gözaltı | Video

2 milyonluk Forex vurgunu operasyonu: 17 gözaltı | Video

15.11.2022 | 12:13

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, hesap sahibi paylaşıyormuş gibi yüksek kazançlı forex yatırımı paylaşımı yaparak takipçileri tuzağa düşüren bir şebekeye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ülke genelinde 121 kişiyi 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 20 çete üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ekipler tarafından düzenlenen baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, hesap sahibi paylaşıyormuş gibi yüksek kazançlı forex yatırımı paylaşımı yaparak takipçileri tuzağa düşüren bir şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin tuzağa düşürdükleri kişilerden yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri, başkalarına para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin inandırıcılıklarını arttırmak amacıyla Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosunu dahi kullandıkları tespit edildi. Ülke genelinde 20 çete üyesi hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartıldı.

SİBER POLİS 17 ÇETE ÜYESİNİ GÖZALTINA ALDI

İzmir'de 15, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir'in yanı sıra Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır ve Mardin'de eşzamanlı operasyon yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 17 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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