Video Yaşam Adana’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video
Adana’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video

Adana’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video

18.02.2025 | 11:01

Adana’da kaçakçılık operasyonunda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigaranın önüne geçmek için operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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