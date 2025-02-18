Adana’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 18.02.2025 | 11:01 Adana’da kaçakçılık operasyonunda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigaranın önüne geçmek için operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.