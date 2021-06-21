Video Yaşam Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler

Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler

Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler
21.06.2021 | 12:25

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Adana'da yürüyerek evine giden Süheyla K.'nin (35) arkasından yaklaşan 2 kişi, kolundaki çantayı almaya çalıştı. Kapkaççılar,  çantayı bırakmayan kadını  yumruklayıp yerde sürükledi. Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheliler kaçtı. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, polis, güvenlik kamerasından kimliklerini tespit ettiği kapkaççı Hüseyin Ö. (18) ile M.Ç.'yi (17) yakaladı.

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Olay, Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi?nde 16 Haziran?da meydana geldi. Evine giden Süheyla K.'nin arkasından yaklaşan iki kişi, kolundaki çantayı almaya çalıştı. Süheyla K., çantasını bırakmayınca, şüphelilerden biri kadını yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen ve sürüklenen kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çantayı alamayan şüpheliler ise kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BENİ SÜRÜKLEDİLER, ÇANTAMI ALAMAYINCA KAÇTILAR"
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ifadesi alınan Süheyla K., "İki kişi arkamdan yaklaşıp çantamı almaya çalıştı, bırakmadım. Biri yumruk atınca yere düştüm ve beni sürüklediler. Çantamı alamayınca kaçtılar" dedi.


ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin, Hüseyin Ö. ile M.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Dağlıoğlu Mahallesi?nde saklandıkları evlerde yakalandı.


"HÜSEYİN YUMRUKLADI"
Emniyete götürülen Hüseyin Ö., ifadesinde Süheyla K.'nin üzerine yürüdüğünü, kadını iterek kaçtıklarını öne sürdü. M.Ç.'nin ise "Hüseyin, birdenbire kadını yumruklayıp yere düşürdü. Sonra da kaçtık" dediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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