Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Ünlü oyuncu Erturan, sevdiklerinin verdiği tepkileri kaydetti! | Video
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ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden Akıncı'da 'Filiz' karakterine hayat veren Ayça Erturan, sevdiklerine ve rol arkadaşlarına küçük bir sürpriz hazırladı. Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evli olan Erturan, mutlu evliliğini bir bebekle taçlandıracağını sevdiklerine duyurmak istedi. Ancak ünlü oyuncu sevdiklerine bu haberi verirken minik bir sürpriz hazırladı. İşte Erturan'ın hamileliğine verilen birbirinden ilginç tepkiler...