Ankara'da iki örgütün kanlı hesaplaşmasına operasyon! İşte dehşet anları | Video
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın huzurunu kaçıran ve uyuşturucu madde ticareti yapmaya çalışan suç örgütlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İki örgüt arasında çıkan kanlı hesaplaşmada 3 kişi hayatını kaybetmiş örgüt lideri Ü.L. ise yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde rahat durmayan Ü.L. dışarda bulunan adamını M.Y. ile birlikte yeni yapılanmaya girerek uyuşturucu ve silah ticaretine kaldığı yerden devam ettiği ortaya çıktı. Ankara polisi suç örgütünü kıskaca aldı ve 5 ilde gerçekleştirdiği şafak operasyonuyla darbe vurdu. Baskında 29 zanlı gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İşte o anlar...