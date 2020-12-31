Video Yaşam Antalya'da otomobilin ön tekerine sıkışan iguana, güçlükle çıkarıldı | Video

Antalya'da otomobilin ön tekerine sıkışan iguana, güçlükle çıkarıldı | Video

Antalya'da otomobilin ön tekerine sıkışan iguana, güçlükle çıkarıldı | Video
31.12.2020 | 15:03

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Antalya'da park halindeki bir otomobilin ön tekerine sıkışan iguanayı fark eden araç sahibi hayvanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken, o anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonuyla görüntüledi.

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Tropikal iklimlerde yaşayan bir iguana, Antalya'da bir aracın ön tekerine girince sıkıştı. İri cüssesiyle kedi büyüklüğünde olan igunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu. Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere anbean yansıdı.


İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılırken, o anları çeken arkadaşı, "Lara'da milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi notu" ile görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

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