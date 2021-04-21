Video Yaşam Antalya'da şoke eden olay! İranlı sanal para brokeri apart oteldeki odasında ölü bulundu | Video

Antalya'da şoke eden olay! İranlı sanal para brokeri apart oteldeki odasında ölü bulundu | Video

Antalya'da şoke eden olay! İranlı sanal para brokeri apart oteldeki odasında ölü bulundu | Video
21.04.2021 | 16:55

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Antalya’da gayrimenkul ve sanal para danışmanlığı yapan İran vatandaşı, kaldı apart odasında ölü bulundu. Polis, evde bulunan bilgisayar ile dijital materyallere el koyarken, İran vatandaşının bir süre önce kalp rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü belirtildi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 213 sokakta bulunan lüks apart odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart otelde kalan ve yerleşik yaşayan İran vatandaşı Kamran Heıdari Garmderah (44) haber alamayan arkadaşı, kaldığı adrese gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Site görevlilerinden Garmderah'ın evinden çıkmadığını öğrenen arkadaşı, kapıyı zorlayıp açarak eve girdi. Garmderah'ın odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu sitenin güvenlik personeli ile polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, İran vatandaşı Garmderah'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede, Garmderah'ın gayrimenkul ve sanal para brokerliği konusunda danışmanlık yaptığını tespit etti. Ekipler, evdeki bilgisayar ve dijital materyallere el koydu.

Bir süre önce kalp rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü belirtilen Garmderah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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