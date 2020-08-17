Ayçiçeği tarlalarında hasat başladı | Video
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Edirne'de ayçiçeği tarlalarında hasat başladı! Türkiye'nin yağlık ayçiçeği üretimnin yüzde 25'inin yapıldığı Edirne'de başlayan ayçiçeği hasadı Ağustos ayının sonu kadar devam edecek.