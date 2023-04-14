Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi | Video 14.04.2023 | 09:05 Bahçelievler’de bulunan 46 yıllık olan 6 katlı binanın zemin katındaki kolonlardan ses gelmesi üzerine bina sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan Şahin isimli 46 yıllık olan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan kolonlardan akşam saatlerinde seslerin geldiğini duyan bina sakinleri Bahçelievler belediyesine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri binadaki vatandaşları tahliye etti. Ekipler binanın çevresine şerit çekerek binanın kapısını mühürledi. Kalacak yeri olmayan vatandaşlar için Bahçelievler Belediyesi vatandaşları otelde ağırlayacağı öğrenilirken binanın durumu hakkında da çalışma başlatıldı.