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Balıkesir merkezli 4 ilde silah operasyonu: 17 gözaltı | Video

Balıkesir merkezli 4 ilde silah operasyonu: 17 gözaltı | Video

05.12.2023 | 14:16

Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından yapılan silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 adet silah, 170 fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Balıkesir merkezli 4 ilde Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, İzmir ve 4 ilçede Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Edremit silah ve mühimmat ticareti suçu işlediği tespit edilen 17 şüpheliye ait 17 ayrı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 4 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 170 adet tabanca fişeği ve 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olaya karışan 17 şüpheli gözaltına alarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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