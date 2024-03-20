Video Yaşam Balıkesir’de uyuşturucu ve silah tacirlerine operasyon: 3 tutuklu | Video
Balıkesir’de uyuşturucu ve silah tacirlerine operasyon: 3 tutuklu | Video

Balıkesir’de uyuşturucu ve silah tacirlerine operasyon: 3 tutuklu | Video

20.03.2024 | 15:46

Balıkesir’de jandarma ekipleri 3 ilçede uyuşturucu madde, silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 bin sentetik uyuşturucu hap ve çok sayıda silah ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde, silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari yapılan çalışmalar neticesinde Merkez Karesi, Altıeylül ilçeleri ve Burhaniye ilçesinde operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda 2 ikamet adresi ve bir araca yönelik yapılan operasyon sonucunda; 10bin 288 adet sentetik uyuşturucu hap, 49 adet extacy uyuşturucu hap, bir tabanca, bir av tüfeği, bir tabanca şarjörü, 24 adet tabanca fişeği, 2 cep telefonu ve suçtan elde edilen 12 bin TL para ele geçirildi. Operasyonlarda olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir'de asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur içerinde yaşamaları için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir’de uyuşturucu ve silah tacirlerine operasyon: 3 tutuklu | Video 01:39
Balıkesir’de uyuşturucu ve silah tacirlerine operasyon: 3 tutuklu | Video 20.03.2024 | 15:46
Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum not bırakarak intihar etti | Video 01:54
Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum not bırakarak intihar etti | Video 20.03.2024 | 15:36
Askere gitmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti | Video 02:18
Askere gitmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti | Video 20.03.2024 | 15:19
Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Marmara’da tehlike var mı? | Video 09:21
Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Marmara'da tehlike var mı? | Video 20.03.2024 | 15:13
Duvara çarpan otomobil alev alev böyle yandı | Video 00:16
Duvara çarpan otomobil alev alev böyle yandı | Video 20.03.2024 | 14:41
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mezun olduğu okulunu ziyaret etti | Video 07:21
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mezun olduğu okulunu ziyaret etti | Video 20.03.2024 | 13:44
Avcılar’da yıkım sırasında şoke eden anlar: Pencereye çıkıp el sallayınca farkedildi! | Video 05:02
Avcılar’da yıkım sırasında şoke eden anlar: Pencereye çıkıp el sallayınca farkedildi! | Video 20.03.2024 | 13:59
3 katlı evin çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 02:41
3 katlı evin çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 20.03.2024 | 13:50
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonunda 1 kişi tutuklandı | Video 00:27
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonunda 1 kişi tutuklandı | Video 20.03.2024 | 13:46
İBB’de işten çıkarılan işçi: ‘‘Hakkımı istiyorum’’ | Video 04:26
İBB’de işten çıkarılan işçi: ‘‘Hakkımı istiyorum’’ | Video 20.03.2024 | 13:43
Nevşehir’de minibüsün çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 00:26
Nevşehir'de minibüsün çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 20.03.2024 | 13:41
Bebek firarda! Emniyeti peşine taktı, pazarı karıştırdı | Video 02:23
Bebek firarda! Emniyeti peşine taktı, pazarı karıştırdı | Video 20.03.2024 | 11:15
Tamire getirilen tabletin bataryası bir anda patladı! O anlar kamerada | Video 01:56
Tamire getirilen tabletin bataryası bir anda patladı! O anlar kamerada | Video 20.03.2024 | 13:33
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 1’i polis 3 yaralı | Video 01:33
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1'i polis 3 yaralı | Video 20.03.2024 | 13:30
Jandarma ve polisten ortak operasyon: 161 kişi yakalandı | Video 00:35
Jandarma ve polisten ortak operasyon: 161 kişi yakalandı | Video 20.03.2024 | 13:09
Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video 01:48
Esenyurt’ta “ters yön” tartışması kamerada | Video 20.03.2024 | 11:14
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobile çarptı! Kaza anı kamerada | Video 00:48
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobile çarptı! Kaza anı kamerada | Video 20.03.2024 | 12:52
Adana’da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video 01:08
Adana'da kadınlar spor salonunu basıp çöp dökünce tartışma çıktı | Video 20.03.2024 | 12:36
Diyarbakır’da emlak ofisine sanal bahis baskını: 4 gözaltı | Video 00:57
Diyarbakır’da emlak ofisine sanal bahis baskını: 4 gözaltı | Video 20.03.2024 | 12:06
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi | Video 02:21
Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi | Video 20.03.2024 | 11:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA