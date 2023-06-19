Başakşehir’de ilginç anlar: Arabanın üzerinde böyle seyahat etti | Video 19.06.2023 | 09:09 Başakşehir’de seyir halinde olan beyaz otomobilin üzerinde bir kişi seyahat etti. İlginç görüntü cep telefon kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir, Bahçeşehir'de seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde seyahat eden kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin hareket halindeki otomobilin tavanında yolculuk ettiği görüldü.