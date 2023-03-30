Beyaz örtüyle kaplanan Kulakkaya Yaylası böyle görüntülendi | Video
Giresun’un Yavuzkemal beldesine bağlı Kulakkaya Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyerken, beyaz örtüyle kaplanan yayla evleri drone ile havadan görüntülendi.
Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kulakkaya Yaylası'ndaki kar yağışı ayrı bir güzellik ortaya çıkardı. Yayla evlerinin ve çam ağaçlarının beyaz gelinliğe bürünmesi ise drone ile görüntülendi. Beyaz örtüyle bütünleşen rengarenk evler ve doğanın yeşili Kulakkaya Yaylası'nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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