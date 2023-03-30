Video Yaşam Beyaz örtüyle kaplanan Kulakkaya Yaylası böyle görüntülendi | Video
Beyaz örtüyle kaplanan Kulakkaya Yaylası böyle görüntülendi | Video

Beyaz örtüyle kaplanan Kulakkaya Yaylası böyle görüntülendi | Video

30.03.2023 | 14:02

Giresun’un Yavuzkemal beldesine bağlı Kulakkaya Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyerken, beyaz örtüyle kaplanan yayla evleri drone ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'de önceki günden itibaren hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda nisan ayına girerken kar sürprizi yaşandı. Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya yaylalarıyla, Giresun'u Alucra, Çamoluk ile Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı yaşandı.

Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kulakkaya Yaylası'ndaki kar yağışı ayrı bir güzellik ortaya çıkardı. Yayla evlerinin ve çam ağaçlarının beyaz gelinliğe bürünmesi ise drone ile görüntülendi. Beyaz örtüyle bütünleşen rengarenk evler ve doğanın yeşili Kulakkaya Yaylası'nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eğlence mekanında cinayet işlemişti, 27 yıl hapis cezası aldı | Video 01:45
Eğlence mekanında cinayet işlemişti, 27 yıl hapis cezası aldı | Video 30.03.2023 | 14:02
Beyaz örtüyle kaplanan Kulakkaya Yaylası böyle görüntülendi | Video 00:54
Beyaz örtüyle kaplanan Kulakkaya Yaylası böyle görüntülendi | Video 30.03.2023 | 14:02
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:53
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı | Video 30.03.2023 | 13:08
Karla kaplanan Bolu Dağı böyle görüntülendi | Video 03:16
Karla kaplanan Bolu Dağı böyle görüntülendi | Video 30.03.2023 | 12:25
Otobüste kadınların boş koltuk tartışması kamerada | Video 01:10
Otobüste kadınların "boş koltuk" tartışması kamerada | Video 30.03.2023 | 12:25
Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istendi | Video 03:28
Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istendi | Video 30.03.2023 | 12:31
Karla kaplanan Bolu Dağı böyle görüntülendi | Video 03:16
Karla kaplanan Bolu Dağı böyle görüntülendi | Video 30.03.2023 | 12:23
Bolu’nun doğa harikası Abant’ta kar görüntüleri mest etti... Kar kalınlığı 50 santimi geçti | Video 03:17
Bolu’nun doğa harikası Abant’ta kar görüntüleri mest etti... Kar kalınlığı 50 santimi geçti | Video 30.03.2023 | 12:20
Artvin’e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu | Video 01:13
Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu | Video 30.03.2023 | 12:20
Adana’da hırsızlara şafak operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:00
Adana’da hırsızlara şafak operasyonu: 13 gözaltı | Video 30.03.2023 | 12:01
Yağmur sonrası çıkan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video 01:14
Yağmur sonrası çıkan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video 30.03.2023 | 11:53
Artvin’de feci kaza! Menfeze düşen araçta iki kişi can verdi | Video 01:22
Artvin'de feci kaza! Menfeze düşen araçta iki kişi can verdi | Video 30.03.2023 | 11:53
Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 01:44
Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 30.03.2023 | 10:58
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 03:52
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 30.03.2023 | 10:49
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 00:11
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 30.03.2023 | 10:49
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 04:58
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 30.03.2023 | 10:07
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 04:31
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 30.03.2023 | 10:07
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 02:10
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 30.03.2023 | 10:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 04:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 30.03.2023 | 10:36
İzmir’de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 00:39
İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 30.03.2023 | 10:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA