Video Yaşam Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına koronavirüs baskını | Video

Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına koronavirüs baskını | Video

Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına koronavirüs baskını | Video
21.04.2021 | 08:38

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Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi. Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye 51 bin 296 TL ceza kesilirken zabıta ekipleri mekanı mühürledi.

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Beyoğlu'nda gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi. Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki eğlence mekanına yapılan baskında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye toplam 51 bin 296 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan inceleme sonrası mekanın ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilirken Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri eğlence mekanını mühürledi.

BASKIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Polis ekipleri mekan sahibini gözaltına alırken baskının düzenlendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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