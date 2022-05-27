Video Yaşam Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video

Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video

27.05.2022 | 14:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bingöl’de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video 02:50
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video 27.05.2022 | 14:45
Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video 02:30
Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video 27.05.2022 | 14:46
Bilinci yerinde babasını Almanya’da Beyin ölümü gerçekleşti dediler, ölüme terkettiler Ne olur babamızı kurtarın | Video 01:37
Bilinci yerinde babasını Almanya'da "Beyin ölümü gerçekleşti" dediler, ölüme terkettiler "Ne olur babamızı kurtarın" | Video 27.05.2022 | 14:45
TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu | Video 01:25
TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu | Video 27.05.2022 | 14:14
İstanbul’a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı | Video 00:31
İstanbul'a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı | Video 27.05.2022 | 14:37
Kahvehanede çay içerlerken tavan çöktü: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı | Video 00:30
Kahvehanede çay içerlerken tavan çöktü: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı | Video 27.05.2022 | 14:37
Kadıköy’de ilginç anlar: Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video 02:30
Kadıköy’de ilginç anlar: Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video 27.05.2022 | 14:14
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın! Göçük altında kalan itfaiye eri böyle kurtarıldı | Video 01:16
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın! Göçük altında kalan itfaiye eri böyle kurtarıldı | Video 27.05.2022 | 14:07
Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı! Baltalı saldırıda flaş gelişme! 00:37
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı! Baltalı saldırıda flaş gelişme! 27.05.2022 | 14:07
Kemal Doğulu: “Rüküş giyen kadınlara bile şık demek zorunda kalıyorum” | Video 01:23
Kemal Doğulu: “Rüküş giyen kadınlara bile şık demek zorunda kalıyorum” | Video 27.05.2022 | 14:02
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den İstanbullulara çağrı! Fetih coşkusunu hep birlikte yaşayalım | Video 00:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den İstanbullulara çağrı! "Fetih coşkusunu hep birlikte yaşayalım" | Video 27.05.2022 | 13:16
Bindiği motosikleti kırbaçlayarak seyreden sürücü, görenleri gülümsetti | Video 01:04
Bindiği motosikleti kırbaçlayarak seyreden sürücü, görenleri gülümsetti | Video 27.05.2022 | 13:12
1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video 02:38
1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video 27.05.2022 | 12:24
Demet Akalın bu defa da konsere pijamayla çıktı! Kimse giyimine anlam veremedi | Video 00:23
Demet Akalın bu defa da konsere pijamayla çıktı! Kimse giyimine anlam veremedi | Video 27.05.2022 | 12:11
Kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı | Video 00:10
Kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı | Video 27.05.2022 | 12:14
Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: Benim evim! Beraber mi aldın? | Video 01:25
Evini yakan şahsın polise verdiği cevap tepki çekti: "Benim evim! Beraber mi aldın?" | Video 27.05.2022 | 12:14
Araç kiralama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon! Provizyon adı altında para aldılar | Video 01:21
Araç kiralama yöntemi ile vatandaşları dolandıran çeteye operasyon! "Provizyon" adı altında para aldılar | Video 27.05.2022 | 11:55
Eskişehir’de otobüs şoförlerinin yolcuyu linç girişiminde bulunduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:32
Eskişehir'de otobüs şoförlerinin yolcuyu linç girişiminde bulunduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.05.2022 | 11:37
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kalıyor | Video 02:50
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kalıyor | Video 27.05.2022 | 11:38
İstanbul, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’yle daha da yaşanır oluyor | Video 03:37
İstanbul, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’yle daha da yaşanır oluyor | Video 27.05.2022 | 11:14

Bingöl'de 7 yaşındaki çocuğa 4 köpek saldırdı, çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Okul sokakta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde sitenin dışına çıkan çocuk, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, 7 yaşındaki Mustafa Yalçın'ı bacakları ve çeşitli yerlerinden ısırdı. Vatandaşların desteğiyle hastaneye getirilen çocuk tedavi altına alındı. Önce Bingöl Devlet Hastanesi ardından da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABA; "ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKARDI"
Olay anında şehir dışında olduğunu dile getiren baba Nedim Yalçın, belediye ve ilgili kurumlara sokak köpekleri konusunda çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Yalçın, "İl dışındaydım, yoldaydım sonra haber aldım 6.30 sıralarında benim çocuğuma saldırıyorlar, 4 köpek. Ondan sonra bir vatandaş görüyor, sopa alıp köpekleri kovalıyor. 4 köpek saldırıyor, neredeyse çocuğu parçalayacaklar. Abimler arabayla acile getiriyorlar ve diyorlar ki ' erken getirmeseydiniz kan kaybından giderdi' diye. Orada müdahale ettiler, sonra doğum hastanesine getirdik. Dünden beri buradayız ailesi olarak. Bu benim çocuğum değil, sizin de çocuğunuz olabilirdi. Bir hamile abla olabilirdi. Biz mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız. Köpekler Türkiye genelinde her yerde sıkıntı. Niye bir çare bulunmuyor? Hangi sokağa gidiyorsunuz, köpekler oradan, buradan çıkıyor. Ya bir çocuğa ya bir bayana saldırıyor. Dolaşamayız. Kış boyunca zaten hep evdeydik, yaz geldi çocuklarımız çıksın dışarıya hava alsınlar, top oynasınlar ama öyle bir korku olmuş ki yazımız kış olmuş. Belediye başıboş hayvanlara sahip çıkması lazım. Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama sahip çıkabilirler. Bir barınak yapsınlar, bir çözüm bulsunlar. Benim çocuğum bugün ölseydi, ateş düştüğü yeri yakardı" dedi.

Durumu iyi olan çocuk Mustafa Yalçın ise ,"Site dışına gidiyordum, köpek sesi ben de koştum. Sonra da yanıma gelip ısırdılar beni. 4 köpek saldırdı. Bir tane abi beni sopayla kurtardı" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA