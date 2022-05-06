Video Yaşam Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu | Video
Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu | Video

Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu | Video

06.05.2022 | 14:16

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Bitlis’te iki gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Nemrut Krater Gölü yolundaki karla mücadele çalışmasına da ara verildi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde "yeryüzü cenneti" olarak bilinen Nemrut Krater Gölü yolunda yürütülen çalışmalar kar engeline takıldı. Baharın gelmesiyle yolun açılmasını bekleyen ziyaretçiler, kar yağışından dolayı birkaç gün daha beklemek zorunda kaldı.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, yolda kısım kısım karla mücadele çalışması yaptıklarını, ancak yoğun kar ve fırtınadan dolayı çalışmalara ara verdiklerini belirtti. Aşit, "Ekiplerimizle beraber Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Fakat büyük bir sürprizle karşılaştık. Bugün 6 Mayıs itibariyle yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandık. Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bugün 6 Mayıs ülkemizin birçok yerinde denize girilirken biz burada yoğun bir kar fırtınasına yakalandık" dedi.

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