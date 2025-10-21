Video Yaşam Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı | Video
Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı | Video

21.10.2025 | 16:06

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda alkol yapımında kullanılan madde ve litrelerce el yapımı alkol ele geçirilirken 7 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Burdur genelinde 15 - 17 Ekim tarihleri arasında yapılan planlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; O.B, İ.E.K., R.K., H.T., U.D., A.E ve A.A. isimli 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 3 adet pitos, 1 adet jeneratör, 11 adet muhtelif kazı malzemesi, 86 litre el yapımı viski, 10 litre etil/metil alkol, 10 adet alkollü içki aroması/kiti, ve 152 adet boş şişe ele geçirildi.
