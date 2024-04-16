Video Yaşam Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı | Video
Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı | Video

Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı | Video

16.04.2024 | 09:03

Burdur'un Bucak ilçesinde virajı alamayan motor sürücüsü, dereye düşerek yaralandı.

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Kaza, saat 23.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Besler Düğün Salonu yakınlarında seyir halinde olan Muhammet O. idaresindeki motosiklet virajı alamayarak yol kenarındaki dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motor sürücüsü Muhammet O., itfaiye ekiplerinin yardımı ile dereden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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