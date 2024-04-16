Burdur’da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı | Video
Burdur'un Bucak ilçesinde virajı alamayan motor sürücüsü, dereye düşerek yaralandı.
Kazada yaralanan motor sürücüsü Muhammet O., itfaiye ekiplerinin yardımı ile dereden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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