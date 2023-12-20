Bursa’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video
Bursa’da yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri ölen kişinin ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.
Polis ekipleri olay yerinde çalışma yürütürken yaralının ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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