Büyükçekmece’de 2 ton demir, dakikalar içinde böyle çalındı | Video 17.04.2024 | 10:20 Büyükçekmece’de sabah erken saatlerde bir inşaata giren hırsızlar, dakikalar içerisinde 2 tonluk demiri kamyonete yükleyip kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde dün sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. 3 katlı bir villanın inşaatı için bırakılan yaklaşık 2 tonluk kullanıma hazır demir, hırsızların hedefi oldu. İnşaatın önüne kamyonetle gelen 4 şahıs, dakikalar içerisinde yaklaşık 2 ton ağırlığında 70 bin liralık demirleri yükleyip kaçtı. İnşaata gelen çalışanlar durumu fark edince polise gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetle gelen şüpheli şahısların demirleri ve malzemeleri yüklemeleri yer aldı.

İnşaatı ustası Nihat Bilgiç, "Sabah 6 buçuk sıralarında adamlar geliyorlar 4 kişi. Her şey belli araç belli. Açık açık yüklüyorlar. Arabanın rengi insanların şekli belli. 2 tona yakın demiri yükleyip götürüyorlar. İnsanların şekli belli. En kötü ihtimalle 70-80 bin liralık demir gitti. İnşaat olduğu gibi durdu. Normalde beton atacaktık ama bugün demirlerimiz çalındığı için yapamıyoruz. Zaman kaybımız da var. Demir de olmayınca beton atamıyoruz. Kalıp çakamıyoruz. Şikayetçi olundu. Daha önce bizim başımıza gelmedi ama tanıdık arkadaşların başına geldi. Bayrama bir iki gün kala bir arkadaşın da çalındı Celaliye'de" dedi.