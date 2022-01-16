Video Yaşam Buz tutan Porsuk Çayı'nda kartpostallık manzaralar | Video
Buz tutan Porsuk Çayı'nda kartpostallık manzaralar | Video

Buz tutan Porsuk Çayı'nda kartpostallık manzaralar | Video

16.01.2022 | 12:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri’de Güzellik Show Festivali düzenlendi | Video 03:13
Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi | Video 16.01.2022 | 13:05
Buz tutan Porsuk Çayı’nda kartpostallık manzaralar | Video 03:00
Buz tutan Porsuk Çayı'nda kartpostallık manzaralar | Video 16.01.2022 | 12:57
33 yaşındaki polis, ardında hamile eşi ve 2 yaşında kız çocuğunu bıraktı 03:44
33 yaşındaki polis, ardında hamile eşi ve 2 yaşında kız çocuğunu bıraktı 16.01.2022 | 12:55
Çöpten biber toplama görüntüleri olay yaratmıştı! Kadıköy’deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır | Video 04:31
Çöpten biber toplama görüntüleri olay yaratmıştı! Kadıköy'deki tantunici konuştu: "Personelimizin yaptığı video montajdır" | Video 16.01.2022 | 12:58
Flamingoların muhteşem kış dansı | Video 10:43
Flamingoların muhteşem kış dansı | Video 16.01.2022 | 11:14
Kıyafeti beğendi, mankeniyle beraber çaldı | Video 01:33
Kıyafeti beğendi, mankeniyle beraber çaldı | Video 16.01.2022 | 11:35
Bal kovasından uyuşturucu çıktı | Video 02:35
Bal kovasından uyuşturucu çıktı | Video 16.01.2022 | 11:35
Kar havayı temizledi, İstanbul’dan Uludağ’ın zirveleri göründü | Video 02:49
Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü | Video 16.01.2022 | 11:36
Kurtuluş Savaşı’nın simgesel resmi 100 farklı renk tonuyla nakşedildi | Video 03:58
Kurtuluş Savaşı'nın simgesel resmi 100 farklı renk tonuyla nakşedildi | Video 16.01.2022 | 11:36
Kars’ta kartpostallık kış görüntüleri | Video 01:53
Kars'ta kartpostallık kış görüntüleri | Video 16.01.2022 | 10:46
Bir çanta altını çalmıştı, Bursa’da yakalandı | Video 00:18
Bir çanta altını çalmıştı, Bursa’da yakalandı | Video 16.01.2022 | 11:00
Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi | Video 00:41
Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi | Video 16.01.2022 | 11:00
Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Aküleri satarken yakalandılar | Video 00:53
Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Aküleri satarken yakalandılar | Video 16.01.2022 | 11:00
Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı | Video 00:53
Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı | Video 16.01.2022 | 10:42
İstanbul’da dehşet anları: Gürültü kavgasında şişeyi kırıp 3 kişiyi yaraladılar | Video 02:40
İstanbul'da dehşet anları: Gürültü kavgasında şişeyi kırıp 3 kişiyi yaraladılar | Video 16.01.2022 | 10:42
Son Dakika: Kağıthane’de 4 aylık hamile ve bebekli kadına kapkaç dehşeti kamerada | Video 06:03
Son Dakika: Kağıthane'de 4 aylık hamile ve bebekli kadına kapkaç dehşeti kamerada | Video 16.01.2022 | 10:26
Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 03:30
Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 16.01.2022 | 09:52
Denizli’de akıl almaz kumar operasyonu! 20’si çocuk 100 kişi suçüstü yakalandı | Video 04:54
Denizli’de akıl almaz kumar operasyonu! 20’si çocuk 100 kişi suçüstü yakalandı | Video 16.01.2022 | 09:52
Şile’de korkutan anlar: Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı! | Video 06:00
Şile'de korkutan anlar: Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı! | Video 16.01.2022 | 09:46
Şişli’de hatalı dönüş yapan lüks otomobil kazaya neden oldu: 5 yaralı | Video 03:38
Şişli'de hatalı dönüş yapan lüks otomobil kazaya neden oldu: 5 yaralı | Video 16.01.2022 | 09:07

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA