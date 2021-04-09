Video Yaşam Cansu Tosun doğum sonrası formuna kavuştu, dansıyla herkesi büyüledi | Video

Cansu Tosun doğum sonrası formuna kavuştu, dansıyla herkesi büyüledi | Video

Cansu Tosun doğum sonrası formuna kavuştu, dansıyla herkesi büyüledi | Video
09.04.2021 | 12:21

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Cansu Tosun doğum sonrası yıllardır devam ettiği dans derslerine geri döndü. Oyunculuğunun yanında dansa olan tutkusuyla da dikkatleri üstüne çeken ünlü oyuncu, hocası Sertan Tutar’la özel bir koreografi çalıştı.

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Başarılı oyuncu Cansu Tosun, uzun yıllardır devam ettiği ve hamilelik sürecinde ara verdiği dans derslerine yeniden başladı. Hızlıca eski formuna ulaşan başarılı oyuncu, Dansfabrika'daki derslerinde Sertan Tutar'ın hazırladığı koreografilerle yaptığı performanslarını sosyal medya hesaplarından da zaman zaman paylaşıyor.

Büyük beğeni toplayan bu videolara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Kıvanç Niş'le dans stüdyosuna giren Tosun'un çalıştığı koreografi hem video kaydına alındı hem de fotoğraflanmış oldu.

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