Çay içtiği masadan kalkarak şüpheliyi yakalayan vatandaşa Emniyet Müdürü'nden ödül | Video 17.04.2024 | 10:20 Bursa'da polisten kaçan şüpheliyi çay içtiği masadan kalkarak yakalayan duyarlı vatandaş; Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu tarafından ödüllendirildi. Duyarlılığından dolayı İshak Kukaroğlu'nu tebrik eden Zaimoğlu, bu hareketin herkese örnek olmasını diledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumartesi günü Kent Meydanı'nda polisten kaçan şüpheliyi çay içen İshak Kukaroğlu isimli esnafın oturduğu masadan kalkarak yakalamış, polise teslim etmişti. O anlar da güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. Olaydan sonra Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, duyarlı vatandaş İshak Kukaroğlu'nu makamında ağırladı. Gösterdiği cesaretten dolayı duyarlı vatandaş İshak Kukaroğlu'nu tebrik eden Zaimoğlu hatıra amaçlı bir de hediye takdim etti.