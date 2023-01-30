Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanların arasına dalan minibüs dehşet saçtı! 1 ölü, 5 yaralı | Video
Çekmeköy'de iddiaya göre park halindeyken hareket eden minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyen grubun arasına daldı. Ortalığın bir anda karıştığı kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaşanan panik anları ve yaralıların yerde yattıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1 ÖLÜ 5 YARALI
Kazada B.T.(16), Cenk Caner Kemer(28), K.S.(13), Yasin Yıldırım(19) ve Can Pusa yaralandı. Yaralılardan 55 yaşındaki Sezai Yıldız ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü Metehan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz'ın ifadesinde, asker eğlencesi için aracıyla sokağa geldiğini, aracını park ettikten sonra vitese takıp el frenini çektiği, eğlenceye katıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise aracın yokuş aşağı hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi.
Asker eğlencesini düzenlediği belirlenen Şehabettin Karaduman'a ise idari yaptırımlar uygulandı.
Olayı gören Musa Yıldırım, "Yokuş aşağı inerken halay çeken milletin içine daldı. 3 arabaya vurdu. Bir kişi vefat etti. Yaralılarımız da var. İzinli askerin eğlencesi vardı. Şahıs eğlenceye geliyor arabayı yukarı park ediyor araba bir anda hareket edip milleti eziyor" dedi.
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