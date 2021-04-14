Video Yaşam Çocuğunu damdan atmaya çalıştı, çocuğun “babacığım yapma” feryadı yürekleri yaktı | Video

Çocuğunu damdan atmaya çalıştı, çocuğun “babacığım yapma” feryadı yürekleri yaktı | Video

Çocuğunu damdan atmaya çalıştı, çocuğun “babacığım yapma” feryadı yürekleri yaktı | Video
14.04.2021 | 14:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kendilerine saldıran hindiye futbol öğrettiler | Video 00:20
Kendilerine saldıran hindiye futbol öğrettiler | Video 14.04.2021 | 15:01
Karayipler'deki La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi 00:32
Karayipler'deki La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi 14.04.2021 | 15:02
Üzüm bağı için ürettiği solucan gübresinde taleplere yetişemiyor 03:17
Üzüm bağı için ürettiği solucan gübresinde taleplere yetişemiyor 14.04.2021 | 14:50
Çocuğunu damdan atmaya çalıştı, çocuğun “babacığım yapma” feryadı yürekleri yaktı | Video 01:53
Çocuğunu damdan atmaya çalıştı, çocuğun “babacığım yapma” feryadı yürekleri yaktı | Video 14.04.2021 | 14:50
Ağaç budayan şahıs, vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdı | Video 01:10
Ağaç budayan şahıs, vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdı | Video 14.04.2021 | 14:50
Motorcu kıyafetli motosiklet hırsızı kamerada | Video 00:53
Motorcu kıyafetli motosiklet hırsızı kamerada | Video 14.04.2021 | 14:50
İstanbul Bakırköy'de TIR'dan yola devrilen tuğlalar trafiği kilitledi 02:13
İstanbul Bakırköy'de TIR'dan yola devrilen tuğlalar trafiği kilitledi 14.04.2021 | 13:44
Kahvehaneye sosyal mesafe baskını | Video 02:00
Kahvehaneye sosyal mesafe baskını | Video 14.04.2021 | 14:03
Son Dakika: Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve ne zaman bitecek? Yeni genelge ile Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi? | Video 01:49
Son Dakika: Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve ne zaman bitecek? Yeni genelge ile Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi? | Video 14.04.2021 | 13:40
Geri gelirken merdivenleri unuttu, taklalar atarak durabildi | Video 02:12
Geri gelirken merdivenleri unuttu, taklalar atarak durabildi | Video 14.04.2021 | 12:46
Atatürk'ün açık artırmaya çıkan güderi ceketi kamerada 05:36
Atatürk'ün açık artırmaya çıkan güderi ceketi kamerada 14.04.2021 | 13:07
Uzman isim açıkladı: Ramazan'da hazımsızlık yaşamamak için mutlaka bunu tüketin ! 23:33
Uzman isim açıkladı: Ramazan'da hazımsızlık yaşamamak için mutlaka bunu tüketin ! 14.04.2021 | 13:13
SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de Sırp modele darp davasında telefon kayıtları ortaya çıktı 01:38
SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de Sırp modele darp davasında telefon kayıtları ortaya çıktı 14.04.2021 | 13:04
MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? | Video 01:31
MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? | Video 14.04.2021 | 12:29
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada | Video 00:21
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada | Video 14.04.2021 | 12:07
Yanan aracın kaputunu kaldırdı, parlayan alevlerden böyle kaçtı | Video 00:53
Yanan aracın kaputunu kaldırdı, parlayan alevlerden böyle kaçtı | Video 14.04.2021 | 11:30
İstanbul’da kaçak güzellik merkezine baskın kamerada | Video 01:39
İstanbul’da kaçak güzellik merkezine baskın kamerada | Video 14.04.2021 | 11:30
10 saniyede kilidi açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu böyle çaldı | Video 03:21
10 saniyede kilidi açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu böyle çaldı | Video 14.04.2021 | 11:07
Sultanbeyli’de şantiyede sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 01:53
Sultanbeyli’de şantiyede sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 14.04.2021 | 11:07
Esra Erol'da Hayriye Teyze'nin büyük isyanı! Nilüfer yine evden kaçtı 03:58
Esra Erol'da Hayriye Teyze'nin büyük isyanı! Nilüfer yine evden kaçtı 14.04.2021 | 11:11

Adana’da eşiyle tartışan şahıs 4 yaşındaki kızını rehin alarak damdan atmaya çalıştığı sırada çocuğun “Babacığım beni atma, eve gidelim yapma” feryadı herkesi ağlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan 1 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre 6 yıl önce Mustafa A., Eda A. ile evlendi. Bu evlilikten çiftin Ela (4) ismini verdiği bir kız çocukları oldu. Okullarda kantin işleten Mustafa A., yaklaşık 15 gün önce psikolojisinin bozulması nedeniyle eşi Eda A. ile sürekli tartışmaya başladı. Bugün öğlen saatlerinde eşiyle yine tartışan şahıs, kızını ve eşini rehin aldı. Anne ve babasını da evden gönderen Mustafa A., daha sonra eşini ve kızını dama çıkardı. Kendine de zarar veren Mustafa A'yı gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin ikna etmeye çalıştığı şahıs bir türlü ikna olmadı. Bu arada Eda A. eşinin elinden kurtulup kaçtı. Buna sinirlenen koca, kızını damdan aşağı atmakla tehdit etti. Şahıs kızını bazen ayağından bazen de elinden aşağı sarkıtarak atmaya çalıştı. Bu arada ise kız çocuğunun "Babacığım beni atma, eve gidelim yapma" diye ağlaması yürekleri dağladı. Yaşananları izleyen çevredeki vatandaşlar da duygusal anlar yaşayarak ağladı. Anne Eda A. da gözyaşları içinde kocasına yalvardı. Bir süre çocuğunu sarkıtan baba, daha sonra suyu açıp etrafa su sıktı. Bu duruma sinirlenen Mustafa A.'nın babası Osman A., "Bu suyu biri kapatsın faturayı ben ödüyorum" diye tepki gösterdi. Mustafa A.'nın kayınbabası Mehmet Yavuz da olay yerine gelerek damadı ile konuştu. Mustafa A., kayınbabasının eşiyle birlikte yanına gelmesini istedi. Yavuz, kızıyla birlikte damadının yanına çıktı.

Onunla konuşurken damadının kucağındaki kız çocuğunu almak istedi. Bu sırada polisler de dama geldi. Ancak Mustafa A., direnerek çocuğu vermek istemeyince polis biber gazıyla müdahale etti. Anne bu sırada çocuğu alıp aşağı kaçtı. Anne Eda A., çocuğunu kurtarmanın sevinciyle gözyaşları içinde ambulansa koştu. Çocuk ve annesi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Mustafa A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA