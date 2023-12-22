Diyarbakır’da okul önünde kaza! Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada | Video
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir okulun önünde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 araca çarparak takla attı. O sırada okul önünde öğrencilerin olmaması facianın eşiğinden dönerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza olduğu esnada okulun önünde öğrencilerin olmaması ise faciayı önledi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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